  Алекс Лимож: «Квартальнов – самый эмоциональный тренер, с кем мне приходилось работать. Он очень азартный, хочет побеждать»
Алекс Лимож: «Квартальнов – самый эмоциональный тренер, с кем мне приходилось работать. Он очень азартный, хочет побеждать»

Алекс Лимож высказался о работе с тренером Дмитрием Квартальновым.

– Как состоялся разговор с Дмитрием Квартальновым при переходе?

– Да, мы разговаривали с Квартальновым. Как я уже говорил, он очень азартный тренер, который хочет побеждать. То же самое я могу сказать про себя: я люблю побеждать и делать все для этого.

Мы хотим превзойти результат прошлогоднего плей-офф, и я хочу стать частью этой истории.

– Какой Дмитрий Вячеславович тренер и человек?

– Я не так долго с ним работаю, но он очень жизнерадостный. Дмитрий Вячеславович всегда открыт для вопросов, любит разговаривать и шутить в раздевалке. Во время матчей он становится более сосредоточенным и требует от нас полной отдачи. Интересно смотреть на игру его глазами.

– Квартальнов очень эмоциональный, в этом плане его можно сравнить с кем-то из тренеров НХЛ?

– Квартальнов – самый эмоциональный тренер, с кем мне приходилось работать, – сказал нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
