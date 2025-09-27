Форвард минского «Динамо» Лимож: «Отношение к КХЛ в Северной Америке стало гораздо лучше. Это хорошая возможность для развития карьеры»

Алекс Лимож сказал, что у КХЛ в Северной Америке хорошая репутация.

28-летний форвард минского «Динамо » набрал 11 (6+5) очков в 8 играх в сезоне FONBET КХЛ.

– Как сейчас смотрят на КХЛ из Северной Америки?

– Сейчас отношение к КХЛ в Северной Америке стало гораздо лучше. Для многих иностранцев предложение из КХЛ – это хорошая возможность для развития карьеры. Не зря многие североамериканцы оказываются здесь.

– Какие цели ставите перед собой в КХЛ?

– Для меня важно показывать стабильный результат в каждой игре, потому что в АХЛ у меня были с этим проблемы. В течение сезона случались как результативные периоды, так и отрезки, когда не удавалось отличиться. Я хочу стать тем, на кого могут положиться мои напарники.

Это моя индивидуальная цель. Для меня первостепенны командные цели, а личные достижения придут вместе с успехами клуба, – сказал Лимож .