Михаил Пореченков о Ларионове: «Мы состоим в одном клубе рыбаков и охотников, иногда общаемся. Желаю ему удачи, здоровья и счастья»

Михаил Пореченков заявил, что состоит в одном клубе с Игорем Ларионовым.

– Кто выиграет Кубок Гагарина в новом сезоне? Ваше предчувствие?

– СКА . Должны они.

– Как вам Игорь Ларионов в роли главного тренера?

– Мы иногда общаемся. И находимся даже в одном «Клубе рыбаков и охотников». Да, мы там вместе состоим. Желаю ему удачи, здоровья, счастья.

Вообще пускай будет больше спорта – разного и хорошего. Пусть в него идут дети – играют, радуют родителей и всю нашу страну. Россия, вперед! – сказал народный артист России Михаил Пореченков .

