  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михаил Пореченков о Ларионове: «Мы состоим в одном клубе рыбаков и охотников, иногда общаемся. Желаю ему удачи, здоровья и счастья»
Михаил Пореченков о Ларионове: «Мы состоим в одном клубе рыбаков и охотников, иногда общаемся. Желаю ему удачи, здоровья и счастья»

Михаил Пореченков заявил, что состоит в одном клубе с Игорем Ларионовым.

– Кто выиграет Кубок Гагарина в новом сезоне? Ваше предчувствие?

– СКА. Должны они.

– Как вам Игорь Ларионов в роли главного тренера?

– Мы иногда общаемся. И находимся даже в одном «Клубе рыбаков и охотников». Да, мы там вместе состоим. Желаю ему удачи, здоровья, счастья.

Вообще пускай будет больше спорта – разного и хорошего. Пусть в него идут дети – играют, радуют родителей и всю нашу страну. Россия, вперед! – сказал народный артист России Михаил Пореченков.

Михаил Пореченков о рекорде Овечкина: «Сделал большое дело в сложный момент для страны. Даже Гретцки сказал: «Я тоже русский!» Вот она, мягкая сила»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
