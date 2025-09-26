Михаил Пореченков о Ларионове: «Мы состоим в одном клубе рыбаков и охотников, иногда общаемся. Желаю ему удачи, здоровья и счастья»
Михаил Пореченков заявил, что состоит в одном клубе с Игорем Ларионовым.
– Кто выиграет Кубок Гагарина в новом сезоне? Ваше предчувствие?
– СКА. Должны они.
– Как вам Игорь Ларионов в роли главного тренера?
– Мы иногда общаемся. И находимся даже в одном «Клубе рыбаков и охотников». Да, мы там вместе состоим. Желаю ему удачи, здоровья, счастья.
Вообще пускай будет больше спорта – разного и хорошего. Пусть в него идут дети – играют, радуют родителей и всю нашу страну. Россия, вперед! – сказал народный артист России Михаил Пореченков.
Михаил Пореченков о рекорде Овечкина: «Сделал большое дело в сложный момент для страны. Даже Гретцки сказал: «Я тоже русский!» Вот она, мягкая сила»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости