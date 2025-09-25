Сапего о СКА: «Хотим занять первое место в регулярке. У команды большое будущее, есть за что цепляться, есть потенциал для роста»

Сергей Сапего поделился мыслями о потенциале СКА.

На данный момент тренера Игоря Ларионова набрала 9 очков в 7 матчах и находится на 5-й позиции в таблице Западной конференции.

– Как оцените первый месяц СКА в КХЛ при Игоре Ларионове?

– Я считаю, все здорово. У нашей команды большое будущее.

Есть за что цепляться и видно то, что у нас есть потенциал для роста. Уверен, дальше будет только лучше. Это 100 процентов.

– Есть ли у СКА цель в регулярном чемпионате занять максимально высокое место? Опыт прошлого сезона показал, что с седьмого места трудно начинать плей-офф.

– Мне кажется, для любой команды важно в регулярке занять высокую позицию, и мы не исключение.

Хотим занять первое место и от этого уже двигаться в плей-офф, – сказал защитник СКА Сергей Сапего .