Плющев о слухах про Кузнецова в «Металлурге»: «Все лето говорили, что Евгений ищет варианты за океаном. Но у клуба большие задачи, это один из лидеров КХЛ»
Владимир Плющев оценил слухи о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».
Ранее появилась информация, что 33-летний форвард может подписать контракт с клубом из Магнитогорска.
«Да, все лето говорили о том, что он ищет варианты за океаном, но «Металлург» является одним из лидеров КХЛ.
Клуб ставит перед собой большие задачи, находится в объективе всех спортивных и хоккейных специалистов и не уступает ни одной команде в КХЛ», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Металлург» может переподписать контракт с Толчинским на фоне возможного прихода Кузнецова. Форвард получает 80 млн рублей в год («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Впрогнозе»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости