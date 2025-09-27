Плющев о слухах про Кузнецова в «Металлурге»: «Все лето говорили, что Евгений ищет варианты за океаном. Но у клуба большие задачи, это один из лидеров КХЛ»

Владимир Плющев оценил слухи о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

Ранее появилась информация , что 33-летний форвард может подписать контракт с клубом из Магнитогорска.

«Да, все лето говорили о том, что он ищет варианты за океаном, но «Металлург » является одним из лидеров КХЛ.

Клуб ставит перед собой большие задачи, находится в объективе всех спортивных и хоккейных специалистов и не уступает ни одной команде в КХЛ», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

«Металлург» может переподписать контракт с Толчинским на фоне возможного прихода Кузнецова. Форвард получает 80 млн рублей в год («СЭ»)