«Спартак» отдал Чезганова в аренду «Шанхаю». 23-летний белорус – лучший форвард сезона-2024/25 в ВХЛ
Егор Чезганов будет играть в «Шанхай Дрэгонс» на правах аренды.
Нападающий системы московского «Спартака» продолжит нынешний сезон в китайском клубе на правах аренды.
В минувшем сезоне 23-летний форвард из Беларуси провел 6 матчей за красно-белых и забил 1 гол.
В его активе также 75 игр и 73 (39+34) очка за «Химик» в Оlimpbet ВХЛ с учетом плей-офф. Егор Чезганов был признан лучшим нападающим ВХЛ в сезоне-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
