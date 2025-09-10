«Спартак» отдал Чезганова в аренду «Шанхаю». 23-летний белорус – лучший форвард сезона-2024/25 в ВХЛ

Егор Чезганов будет играть в «Шанхай Дрэгонс» на правах аренды.

Нападающий системы московского «Спартака » продолжит нынешний сезон в китайском клубе на правах аренды.

В минувшем сезоне 23-летний форвард из Беларуси провел 6 матчей за красно-белых и забил 1 гол.

В его активе также 75 игр и 73 (39+34) очка за «Химик » в Оlimpbet ВХЛ с учетом плей-офф. Егор Чезганов был признан лучшим нападающим ВХЛ в сезоне-2024/25.