«Спартак» отправил Чайковски в «Химик». Защитник прошел процедуру списка отказов
«Спартак» отправил Михала Чайковски в «Химик».
Словацкий защитник прошел процедуру списка отказов. Ни один клуб КХЛ не забрал себе игрока.
33-летний защитник направлен в расположение фарм-клуба «Спартака» – «Химик» из Воскресенска.
В прошлом регулярном чемпионате Михал Чайковски провел 40 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 7».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
