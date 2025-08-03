«Спартак» отправил Чайковски в «Химик». Защитник прошел процедуру списка отказов

«Спартак» отправил Михала Чайковски в «Химик».

Словацкий защитник прошел процедуру списка отказов. Ни один клуб КХЛ не забрал себе игрока.

33-летний защитник направлен в расположение фарм-клуба «Спартака » – «Химик» из Воскресенска.

В прошлом регулярном чемпионате Михал Чайковски провел 40 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 7».