  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Директор «Металлурга» опроверг слухи об интересе к Кузнецову: «Разговоров не было, кроме фото Евгения на трибуне»
0

Директор «Металлурга» опроверг слухи об интересе к Кузнецову: «Разговоров не было, кроме фото Евгения на трибуне»

Директор «Металлурга» заявил, что клуб не интересуется Евгением Кузнецовым.

Сейчас 33-летний нападающий, покинувший СКА в межсезонье, находится без контракта.

– Что касается Владимира Ткачева. Все ждали, что он сразу начнет решать эпизоды, но пока этого нет. Почему?

– Причина только в спортивном результате. Андрей Владимирович всегда говорил: играют те, кто готов и приносит пользу прямо сейчас. Володя пока не проявил себя в полной мере, но это вопрос времени и сыгранности. Делать выводы после нескольких матчей – преждевременно.

– Еще одна тема – Евгений Кузнецов. В Магнитогорске видели его на трибуне, говорят, он встречался с вашим руководством и агентом. Может ли этот вариант стать реальностью в сезоне или это фантастика?

– Давайте честно: кроме фотографий Евгения на трибуне и его общения с разными людьми, официальных разговоров на уровне клуба не было, – сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба.

Агент Кузнецова о переходе форварда в НХЛ: «Есть моменты, из-за которых приходится ждать. Посмотрим, как все будет, время еще есть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
возможные переходы
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoСпорт-Экспресс
logoМеталлург Мг
logoЕвгений Кузнецов
Алексей Жлоба
logoВладимир Ткачев 1995
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Яковлев о лишении капитанства в «Металлурге»: «Это решение Разина. У меня есть авторитет, не поменялось ничего. Мотивация запредельная, уверен, что вернусь на свой уровень»
49 сентября, 07:30
Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для «Металлурга» Владимир – идеально подходящий под стиль Разина игрок»
4 сентября, 21:39
Агент Кузнецова: «Мы в диалоге с командами НХЛ, ждем решения технических вопросов. Скоро узнаете новый клуб Евгения, надеюсь»
1229 августа, 12:33
Главные новости
«Спартак» – «Северсталь». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’‘ начнется в 19:30
4 минуты назадВидео
Фетисов о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей за лето: «Приятно, что в России отреагировали на этот фантастический успех. Другим ребятам есть к чему стремиться»
5 минут назад
КХЛ. «Авангард» принимает «Амур», «Металлург» играет с «Динамо», СКА встретится с «Трактором»
5831 минуту назадLive
Светлана Журова: «Матч России с США легче подготовить в футболе, чем в хоккее – у игроков НХЛ жесткие контрактные обязательства. Задача непростая, но попытаться можно»
335 минут назад
Морозов о дисквалификации Ливо: «Игроки должны присутствовать на закрытии сезона. Дисциплинарный комитет решил, что Джош не может быть оправдан»
4сегодня, 13:25
Роман Ротенберг: «Москва – лучший город в мире, лидер по всем направлениям. Собянин вкладывает очень многое в его развитие»
56сегодня, 13:10
«Барыс» расторг контракт с Родригом по соглашению сторон. Экс-вратарь «Эдмонтона» перешел в середине августа
сегодня, 12:59
Гендиректор РУСАДА опровергла отстранение Голышева на 2 года: «Обработка результатов не завершена. Слушания состоятся в ближайшее время»
1сегодня, 12:49
Морозов о календаре КХЛ: «Ситуация тяжелая. Игры СКА и «Шанхая» удалось развести, в Москве – все клубы сыграют в один день только раз»
3сегодня, 12:26
Морозов о переподписаниях контрактов в КХЛ: «В ноябре вынесем обсуждение на рабочую группу. Предложили клубам сделать наработки изменений в регламент»
3сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо»: «У нас один из лучших составов в КХЛ. Все пожелания по селекции были выполнены – сохранили Комтуа, Гусева и Джиошвили»
252 минуты назад
Зинченко может покинуть СКА. Ранее форвард не попал на командное фото армейцев (Дмитрий Ерыкалов)
2сегодня, 12:38
РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»
сегодня, 12:13
«Вашингтон» вернул бумажные билеты на матчи регулярки-2025/26. Для Овечкина сезон может стать последним в НХЛ
2сегодня, 11:48
Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»
1сегодня, 11:16
Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»
3сегодня, 06:00
Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»
2сегодня, 05:45
Савельев о поражениях СКА: «Команда стилистически напоминает «Торпедо» прошлого года. Много передач, не хватает движения на ворота, бросков из опасных зон»
1сегодня, 02:48
Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»
сегодня, 02:35
Коваленко о ЦСКА и 1:0 с «Адмиралом»: «Какой бы некрасивый хоккей ни был, важен результат: взяли два очка, значит, все хорошо»
2сегодня, 02:14