Шабанов остался без очков в 2 первых матчах за «Айлендерс» на предсезонке. У него 1 бросок, 2 хита и «минус 1» за 15:06 с «Нью-Джерси»

Максим Шабанов остался без очков в 2 первых матчах за «Айлендерс» на предсезонке.

24-летний форвард, перешедший в клуб с Лонг-Айленда из «Трактора », принял участие в выставочном матче с «Нью-Джерси » (2:4).

Россиянин (15:06, большинства у «Айлендерс » не было) завершил встречу с полезностью «минус 1».

Он 1 раз бросил в створ ворот и 2 раза не попал в него. Также применил 2 силовых приема.