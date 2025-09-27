Шабанов остался без очков в 2 первых матчах за «Айлендерс» на предсезонке. У него 1 бросок, 2 хита и «минус 1» за 15:06 с «Нью-Джерси»
24-летний форвард, перешедший в клуб с Лонг-Айленда из «Трактора», принял участие в выставочном матче с «Нью-Джерси» (2:4).
Россиянин (15:06, большинства у «Айлендерс» не было) завершил встречу с полезностью «минус 1».
Он 1 раз бросил в створ ворот и 2 раза не попал в него. Также применил 2 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
