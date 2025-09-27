  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шабанов остался без очков в 2 первых матчах за «Айлендерс» на предсезонке. У него 1 бросок, 2 хита и «минус 1» за 15:06 с «Нью-Джерси»
1

Шабанов остался без очков в 2 первых матчах за «Айлендерс» на предсезонке. У него 1 бросок, 2 хита и «минус 1» за 15:06 с «Нью-Джерси»

Максим Шабанов остался без очков в 2 первых матчах за «Айлендерс» на предсезонке.

24-летний форвард, перешедший в клуб с Лонг-Айленда из «Трактора», принял участие в выставочном матче с «Нью-Джерси» (2:4). 

Россиянин (15:06, большинства у «Айлендерс» не было) завершил встречу с полезностью «минус 1».

Он 1 раз бросил в створ ворот и 2 раза не попал в него. Также применил 2 силовых приема. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoТрактор
logoНью-Джерси
logoМаксим Шабанов
выставочные матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Мифтахов пропустил 6 шайб от «Тампы», сыграв полный матч за «Каролину» на предсезонке. Ранее экс-вратарь «Ак Барса» провел один сезон в системе «Лайтнинг»
10 минут назад
Грицюк забил 2-й гол на предсезонке НХЛ – победный в матче с «Айлендерс». Форвард сыграл 20:43 при 3:20 в большинстве
40 минут назадВидео
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» обыграла «Каролину», «Питтсбург» победил «Детройт», «Эдмонтон» играет с «Виннипегом»
155 минут назадLive
Голышев о сборной: «Спасибо Ротенбергу. Если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду в Новосибирск. Главное – восстановить форму, сыграть за «Автомобилист»
2вчера, 21:36
«Сан-Хосе» показал форму в честь 35-го сезона клуба в НХЛ
8вчера, 20:42Фото
Радулов и Сурин догнали Абросимова в гонке снайперов КХЛ. У них по 7 голов в 9 играх сезона
3вчера, 19:48
Хартли о Фроузе: «Байрон – наш воин и боец. Он делает много грязной работы. Я им доволен»
3вчера, 19:35
«Коламбус» поместил Федотова на драфт отказов
26вчера, 19:22
Сурин набрал очки в 6-м матче подряд. У 19-летнего форварда «Локомотива» 7+3 в 9 играх сезона
7вчера, 19:10
«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд. Команда Хартли идет на 1-м месте в КХЛ
1вчера, 18:51
Ко всем новостям
Последние новости
Каюмов о 3:2 с «Автомобилистом»: «Очень много удалений у нас, это непозволительная роскошь для «Локомотива». С этим нужно что-то делать»
вчера, 20:57
Десятков о «Ладе»: «Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться»
2вчера, 20:50
Заварухин о 2:3 от «Локомотива»: «Набиваем шишки. Нужно четче использовать моменты. Понравились горящие глаза парней и живая скамейка»
вчера, 20:20
Квартальнов о 4:2 с «Северсталью»: «Непростой матч, в начале нас переигрывали. Выстояли, забили в большинстве. Шипачев мастеровито сыграл»
1вчера, 20:08
Козырев о 2:4 от «Динамо» Минск: «Ключевым был 2-й период. У нас были удаления, у них есть игроки с высоким исполнительским мастерством. Это повлияло на результат»
вчера, 19:57
Галлан о 4:1 с «Ладой»: «Кареев – главный герой этого матча, он очень много спасал нас. Сегодня была наша лучшая игра в большинстве с начала сезона»
вчера, 18:58
Голышев о подготовке к сезону: «Сейчас я готов меньше чем на 50 процентов. Обязательно еще наберу форму. Наконец-то могу потренироваться с «Автомобилистом»
вчера, 17:57
Владимир Плющев: «Салават» – молодцы. Они бьются, несмотря на потери в составе»
4вчера, 17:47
«Лада» проиграла 7-й матч подряд – 1:4 от «Шанхая». Команда идет на последнем месте в КХЛ
1вчера, 17:37
Алекс Лимож: «Квартальнов – самый эмоциональный тренер, с кем мне приходилось работать. Он очень азартный, хочет побеждать»
вчера, 16:51