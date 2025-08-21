Шабанов о переходе в НХЛ незадрафтованным: «Меня недооценивали какое-то время, возможно. Осуществил маленькую мечту, но впереди много работы»

Максим Шабанов прокомментировал отъезд в НХЛ.

Бывший нападающий «Трактора» проведет следующий сезон в составе «Айлендерс ».

– Ехать в НХЛ незадрафтованным. Что это значит для тебя?

– Я осуществил свою маленькую мечту, но впереди очень много работы. Я нахожусь чуть дальше, чем на полпути к своей цели. Того, к чему стремлюсь, чего хочу добиться. Возможно, меня недооценивали какое-то время.

У меня все шло постепенно: я был в молодежке, поиграл в «Челмете » в ВХЛ – это заложило фундамент для толчка наверх. Появился шанс, слава богу, что все получилось, как я хотел.

Буду работать и шагать дальше. Я не просто бездумно прихожу в зал и на лед. Я вкладываю в первую очередь душу в свою работу, в хоккей. Честный труд рано или поздно приведет тебя к большим заслугам. Работа над собой, вера в себя, поддержка родителей и любимой супруги. Родители супруги тоже поддерживают меня.

Без тренеров и хоккейного клуба «Трактор » не было бы ничего, если бы мне не дали шанс и не поверили в меня, – сказал Максим Шабанов .

