Каюмов о 3:2 с «Автомобилистом»: «Очень много удалений у нас, это непозволительная роскошь для «Локомотива». С этим нужно что-то делать»

Артур Каюмов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

«Мы понимали, что с «Автомобилистом » все игры тяжелые, с борьбой, с самоотдачей. Сегодня потеряли концентрацию в конце и удалились.

Вообще очень много удалений у нас, это непозволительная роскошь для «Локомотива». Хорошо, что выиграли.

Честно говоря, не знаю, откуда столько удалений. Может быть, от большого желания. Пока не знаю, откуда это все, но понимаю, что с этим нужно что-то делать», – сказал нападающий «Локомотива » Артур Каюмов .