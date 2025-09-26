«Сан-Хосе» показал форму в честь 35-го сезона клуба в НХЛ
«Сан-Хосе» представил форму в честь 35-го сезона клуба в НХЛ.
Команда проведет четыре домашних матча сезона-2025/26 в этой форме: 31 октября против «Нью-Джерси», 21 ноября против «Лос-Анджелеса», 4 декабря против «Вашингтона» и 2 марта против «Виннипега».
«Свитеры второго поколения «Шаркс», которые были впервые использованы в период с 1998 по 2007 год, стали символом таких легенд «Шаркс», как Патрик Марло, Джо Торнтон, Евгений Набоков, Джонатан Чичу, Майк Риччи, Оуэн Нолан, Скотт Хэннан, Марко Штурм, Джефф Фризен, Брэд Стюарт и Венсан Дамфусс.
Сегодня эта форма возвращается в новом, современном облике, объединяя фанатов «Шаркс» всех поколений под одним бирюзовым знаменем», – говорится на сайте клуба.
Фото: nhl.com/sharks
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе»
