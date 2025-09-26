Фото
1

«Сан-Хосе» показал форму в честь 35-го сезона клуба в НХЛ

«Сан-Хосе» представил форму в честь 35-го сезона клуба в НХЛ.

Команда проведет четыре домашних матча сезона-2025/26 в этой форме: 31 октября против «Нью-Джерси», 21 ноября против «Лос-Анджелеса»,  4 декабря против «Вашингтона» и 2 марта против «Виннипега».

«Свитеры второго поколения «Шаркс», которые были впервые использованы в период с 1998 по 2007 год, стали символом таких легенд «Шаркс», как Патрик Марло, Джо Торнтон, Евгений Набоков, Джонатан Чичу, Майк Риччи, Оуэн Нолан, Скотт Хэннан, Марко Штурм, Джефф Фризен, Брэд Стюарт и Венсан Дамфусс.

Сегодня эта форма возвращается в новом, современном облике, объединяя фанатов «Шаркс» всех поколений под одним бирюзовым знаменем», – говорится на сайте клуба.

Фото: nhl.com/sharks

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе»
logoСан-Хосе
фото
logoстиль
игровая форма
logoНХЛ
Оуэн Нолан
logoМарко Штурм
logoДжонатан Чичу
logoДжо Торнтон
Венсан Дамфусс
Джефф Фризен
logoЕвгений Набоков
Брэд Стюарт
Майк Риччи
logoПатрик Марло
Скотт Хэннан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У Хмелевски не было предложения из «Сан-Хосе». Форвард «Ак Барса» не рассматривал отъезд в Северную Америку («Бизнес Online»)
6сегодня, 10:10
Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)
7424 сентября, 13:30
Неделькович о предсезонных матчах НХЛ: «Интенсивность не та, внимание к деталям не столь серьезное. Но это часть подготовки, их не избежать»
24 сентября, 13:19
Главные новости
Голышев о сборной: «Спасибо Ротенбергу. Если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду в Новосибирск. Главное – восстановить форму, сыграть за «Автомобилист»
137 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Детройтом», «Айлендерс» против «Нью-Джерси», «Эдмонтон» встретится с «Виннипегом»
сегодня, 20:52
Заварухин о 2:3 от «Локомотива»: «Набиваем шишки. Нужно четче использовать моменты. Понравились горящие глаза парней и живая скамейка»
сегодня, 20:20
Радулов и Сурин догнали Абросимова в гонке снайперов КХЛ. У них по 7 голов в 9 играх сезона
3сегодня, 19:48
Хартли о Фроузе: «Байрон – наш воин и боец. Он делает много грязной работы. Я им доволен»
2сегодня, 19:35
«Коламбус» поместил Федотова на драфт отказов
20сегодня, 19:22
Сурин набрал очки в 6-м матче подряд. У 19-летнего форварда «Локомотива» 7+3 в 9 играх сезона
4сегодня, 19:10
«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд. Команда Хартли идет на 1-м месте в КХЛ
1сегодня, 18:51
КХЛ. «Локомотив» победил «Автомобилист», «Динамо» Минск обыграло «Северсталь», «Лада» проиграла «Шанхаю»
41сегодня, 18:37
Десятков об игре «Лады»: «Ребята вспыхивают в определенных эпизодах, потом гаснут. Будут применяться хирургические методы. Видимо, кто-то потерял чувство страха за свое место»
1сегодня, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Каюмов о 3:2 с «Автомобилистом»: «Очень много удалений у нас, это непозволительная роскошь для «Локомотива». С этим нужно что-то делать»
сегодня, 20:57
Десятков о «Ладе»: «Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться»
2сегодня, 20:50
Квартальнов о 4:2 с «Северсталью»: «Непростой матч, в начале нас переигрывали. Выстояли, забили в большинстве. Шипачев мастеровито сыграл»
1сегодня, 20:08
Козырев о 2:4 от «Динамо» Минск: «Ключевым был 2-й период. У нас были удаления, у них есть игроки с высоким исполнительским мастерством. Это повлияло на результат»
сегодня, 19:57
Галлан о 4:1 с «Ладой»: «Кареев – главный герой этого матча, он очень много спасал нас. Сегодня была наша лучшая игра в большинстве с начала сезона»
сегодня, 18:58
Голышев о подготовке к сезону: «Сейчас я готов меньше чем на 50 процентов. Обязательно еще наберу форму. Наконец-то могу потренироваться с «Автомобилистом»
сегодня, 17:57
Владимир Плющев: «Салават» – молодцы. Они бьются, несмотря на потери в составе»
1сегодня, 17:47
«Лада» проиграла 7-й матч подряд – 1:4 от «Шанхая». Команда идет на последнем месте в КХЛ
1сегодня, 17:37
Алекс Лимож: «Квартальнов – самый эмоциональный тренер, с кем мне приходилось работать. Он очень азартный, хочет побеждать»
сегодня, 16:51
Владимир Плющев: «Станет ли Хмелевски усилением для «Ак Барса», сказать пока сложно. Игрок интересный, но впишется ли он в коллектив, обстановка-то в клубе непростая»
1сегодня, 16:21