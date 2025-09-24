Неделькович о предсезонных матчах НХЛ: «Интенсивность не та, внимание к деталям не столь серьезное. Но это часть подготовки, их не избежать»

Алекс Неделькович усомнился в полезности предсезонных матчей в НХЛ.

Вратарь «Сан-Хосе » отразил все 24 броска в створ в игре против «Вегаса» (3:0).

– Насколько для вас важно войти в ритм во время предсезонных матчей? Ведь предсезонные игры сильно отличаются от регулярки.

– Да, можно сколько угодно тренироваться или играть в предсезонных матчах, но здесь не та интенсивность, внимание к деталям не столь серьезное. Этого никак не избежать – это часть подготовки.

Было много ошибок из-за чрезмерно агрессивной игры: если честно, многие иногда слишком старались занять правильное положение. Из этого можно вынести определенные уроки, – сказал Алекс Неделькович .