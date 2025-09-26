«Лада» проиграла 7-й матч подряд – 1:4 от «Шанхая». Команда идет на последнем месте в КХЛ
«Лада» потерпела 7-е поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Павла Десяткова уступила «Шанхаю» со счетом 1:4.
«Лада» идет последней в КХЛ с 3 очками в 8 играх. У «Шанхая» 4 победы в 8 матчах сезона и 4-е место на Западе с 10 баллами.
Напомним, Десятков стал главным тренером «Лады» 19 сентября, сменив на этом посту Бориса Миронова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
