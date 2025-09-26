«Лада» – единственный клуб, не реализовавший большинство в этом сезоне КХЛ. 1.73 – продление тренда с «Шанхаем»

«Лада» примет «Шанхай» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Лада» остается единственной командой КХЛ, которая не реализовала большинство в этом сезоне. Клуб из Тольятти не использовал 27 попыток.

Букмекеры дают коэффициент 1.73 на то, что «Лада» не забьет «Шанхаю» в большинстве. 1.99 – впервые в сезоне реализует лишнего.

Матч пройдет 26 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени.