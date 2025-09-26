  • Спортс
1

«Локомотив» не побеждает «Автомобилист» в основное время в 13 из 14 последних матчей. 2.10 – екатеринбуржцы не проиграют

«Локомотив» примет «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Ярославля не выигрывает у «Автомобилиста» в основное время в 13 из 14 последних матчей.

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на непоражение екатеринбуржцев в основное время. 1.75 – «Локомотив» победит.

Матч состоится 26 сентября, начало – в 19:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
