«Локомотив» не побеждает «Автомобилист» в основное время в 13 из 14 последних матчей. 2.10 – екатеринбуржцы не проиграют
«Локомотив» примет «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Ярославля не выигрывает у «Автомобилиста» в основное время в 13 из 14 последних матчей.
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на непоражение екатеринбуржцев в основное время. 1.75 – «Локомотив» победит.
Матч состоится 26 сентября, начало – в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости