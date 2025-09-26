Бусыгин об удалениях «Автомобилиста»: «Сейчас такие правила, что любое постукивание, подбивка – это 2 минуты. Нужно чуть-чуть попроще играть, и все»

Ярослав Бусыгин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 26 сентября.

– Какие ожидания от предстоящего матча с «Локомотивом»?

– Явно будет хорошая игра. «Локомотив» – хороший соперник, боевой, чемпион прошлого сезона. Будет интересно. Нужно выходить и побеждать.

– Насколько сейчас заряжен коллектив на поединок против действующего чемпиона?

– Мы проиграли два предыдущих матча, и сейчас будет абсолютно другой настрой, другое желание. Тем более такой соперник, что хочется переломить вот эти два поражения и выиграть. Поэтому будем выходить заряженными и побеждать.

– После каждой игры и игроки, и тренер говорят, что нужно убирать ненужные удаления. Но пока это, так скажем, не очень получается. Как ты считаешь, за счет чего можно решить эту проблему?

– Дорабатывать ногами и играть по правилам. Сейчас у нас такие правила, что практически любое неудачное касание может привести к удалению, любое постукивание, подбивка – это две минуты. Поэтому нужно чуть-чуть попроще играть, и все, – сказал защитник «Автомобилиста» Ярослав Бусыгин.