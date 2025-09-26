Скабелка о Радулове: «Ягр играет в 53 года – он тоже сможет. Было бы здорово видеть Александра в КХЛ ближайшие 10 лет»
Андрей Скабелка заявил, что Александр Радулов может играть до 53 лет.
39-летний нападающий «Локомотива» набрал 10 (6+4) очков за 8 матчей в FONBET чемпионате КХЛ.
«Ягр играет в 53 года, значит, и Радулов тоже сможет (смеется). Лучше спросите об этом у самого Александра. Он лучше меня понимает состояние своего здоровья.
Но было бы здорово видеть его в КХЛ в течение ближайших десяти лет», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка.
«Локомотив» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 18:3. Сурин забросил «Северстали» победную шайбу на 54-й минуте
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
