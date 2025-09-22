Радулов догнал Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. 39-летний форвард «Локомотива» набрал 10 очков в 7 матчах

Александр Радулов делит 1-е место в списке бомбардиров КХЛ в сезоне-2025/26.

Сегодня 39-летний нападающий «Локомотива » забил 3 гола в игре против «Сочи» (5:0).

Теперь на счету Александра Радулова 10 (6+4) баллов в 7 матчах сезона-2025/26.

Он догнал лидера гонки бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрия Силантьева («Металлург »), разделив с ним 1-е место.

На счету Силантьева 10 (4+6) баллов в 7 играх сезона.