  • Сушинский о хет-трике Радулова в игре с «Сочи»: «Если Овечкин в НХЛ три забивает, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за него, он в хорошей форме»
Сушинский о хет-трике Радулова в игре с «Сочи»: «Если Овечкин в НХЛ три забивает, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за него, он в хорошей форме»

Максим Сушинский высказался о хет-трике Александра Радулова.

39-летний нападающий «Локомотива» забил 3 гола в игре против «Сочи» (5:0).

– Хет-трик Радулова почти в 40 лет говорит о его силе или о том, что защитники КХЛ не тянут уровень экс-форварда НХЛ?

– Если Овечкин три забивает в НХЛ, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за Александра. Он в хорошей форме, вот поэтому три и забивает. Может, еще оформит три в сезоне. 

– В такой форме смог бы сезон в НХЛ выдержать?

– Зачем ему возвращаться в НХЛ, если он здесь себя хорошо чувствует? Думаю, в 39 сложно подписать там контракт. Поэтому вряд ли, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoАлександр Радулов
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoМаксим Сушинский
