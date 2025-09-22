Хартли после 5:0 с «Сочи»: «Радулов – работяга, ведет за собой партнеров. Я рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти под присмотром такого лидера»

Боб Хартли подвел итоги матча против «Сочи» (5:0).

Голами отметились Александр Волков, Максим Шалунов и Александр Радулов , сделавший хет-трик. Вратарь «Локомотива » Даниил Исаев отразил все 24 броска по своим воротам.

«После эмоциональной победы над ЦСКА была опасность перед этой игрой. «Сочи» хорошо начал сезон. Сегодня утром мы говорили о предстоящем матче. Не о хоккее, а о человеческой натуре.

После такой поддержки в Москве мы не могли плохо сыграть дома. Для нас важно побеждать в Ярославле, а не говорить соперникам «добро пожаловать». Это нужно для психологии.

Радулов – классный лидер не только на льду, но и за его пределами. Он работяга, ведет за собой партнеров. Я очень рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти под присмотром такого лидера», – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли .

«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. Исаев отразил все 24 броска «Сочи», Радулов сделал хет-трик