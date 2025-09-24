«Локомотив» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 18:3. Сурин забросил «Северстали» победную шайбу на 54-й минуте

«Локомотив» выиграл 4 матча подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Боба Хартли одержала победу над «Северсталью» (2:1) в домашней игре. 19-летний форвард «Локомотива » Егор Сурин забросил победную шайбу на 54-й минуте.

Это 4-я подряд победа ярославцев. Ранее «Локомотив» обыграл «Сочи» (5:0), ЦСКА (5:1) и «Ладу» (6:1). Команда Хартли с 13 очками лидирует в таблице Западной конференции.

«Северсталь » проиграла 4-й матч из 8 в текущем сезоне. У команды Андрея Козырева 8 очков и 6-е место на Западе.