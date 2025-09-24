  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Локомотив» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 18:3. Сурин забросил «Северстали» победную шайбу на 54-й минуте
5

«Локомотив» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 18:3. Сурин забросил «Северстали» победную шайбу на 54-й минуте

«Локомотив» выиграл 4 матча подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Боба Хартли одержала победу над «Северсталью» (2:1) в домашней игре. 19-летний форвард «Локомотива» Егор Сурин забросил победную шайбу на 54-й минуте. 

Это 4-я подряд победа ярославцев. Ранее «Локомотив» обыграл «Сочи» (5:0), ЦСКА (5:1) и «Ладу» (6:1). Команда Хартли с 13 очками лидирует в таблице Западной конференции. 

«Северсталь» проиграла 4-й матч из 8 в текущем сезоне. У команды Андрея Козырева 8 очков и 6-е место на Западе. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoБоб Хартли
logoЕгор Сурин
logoАндрей Козырев
logoСеверсталь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Минск победило «Торпедо», «Шанхай» уступил «Динамо» Москва, «Сибирь» одолела «Салават»
15757 минут назад
Агент Лихачева о переходе в «Амур»: «У Хартли в «Локомотиве» многие игроки чуть ли не кровью харкают на тренировках. Между этим и практикой в аренде выбрали второе»
10сегодня, 15:45
Сурин о школе Хартли: «Я еще не выпустился! У него каждый делает определенные функции. Игра «Локомотива» складывается из простых вещей»
19 сентября, 08:59
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
239 минут назад
«Динамо» выиграло 3 матча подряд, победив «Шанхай». Уил забросил победную в овертайме
441 минуту назад
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Минск победило «Торпедо», «Шанхай» уступил «Динамо» Москва, «Сибирь» одолела «Салават»
15757 минут назад
«Динамо» Минск победило «Торпедо» дома впервые с 2019 года. Пинчук оформил хет-трик
3сегодня, 18:49
Алалыкин про обмен Хмелевски из «Салавата»: «Забрали и забрали. Что мы с этим сделаем? Выходим и бьемся – за себя и республику»
5сегодня, 17:54
Зислис о СКА: «Не претендент на Кубок: молодые вратари, сомнительные защитники – Филлипс, Мерфи, Менелл. Второй раунд плей-офф – потолок»
7сегодня, 17:29
Сушинский о «Салавате»: «Деньги за Хмелевски помогут протянуть сезон, надеюсь. Спонсоров тяжело найти, все смотрят, какой будет выхлоп. Это же не 1 млн рублей потратить – 2 млрд минимум»
6сегодня, 17:03
Козлов об уходе Хмелевски: «Это стало сюрпризом. Для «Салавата» он сделал много, мы должны уважать его решение, можем только пожелать удачи»
8сегодня, 16:10
Овечкин пропустит выставочный матч с «Филадельфией». Капитан «Вашингтона» восстанавливается после травмы нижней части тела
3сегодня, 15:58
«Салават» проиграл 5 матчей подряд. У команды Козлова лишь 1 победа с начала сезона и последнее место на Востоке
8сегодня, 15:34
Ко всем новостям
Последние новости
Хаг выбыл на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела. Защитник «Нэшвилла» получил повреждение в выставочном матче с «Флоридой»
14 минут назад
В КХЛ поддержали бы Галицкого, если бы он вложился в лигу: «Частные инвестиции всегда приветствуются. Если Сергей Николаевич изъявит желание, мы поддержим»
625 минут назад
Козырев об 1:2 от «Локомотива»: «Равная игра. «Северстали» в конце силенок не хватило, получили два удаления подряд. По самоотдаче претензий нет»
55 минут назад
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк на воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
4сегодня, 18:17
«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд. Тольяттинцы забили на 58-й и 59-й, переведя игру в овертайм, но уступили в серии буллитов
2сегодня, 17:44
Дергачев выбыл на длительный срок из-за травмы. Форвард «Нефтехимика» пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения кисти
2сегодня, 17:17
Браташ о возвращении к тренерству: «Руки чешутся, успел соскучиться по работе, жду возможности. Я всю жизнь в хоккее – 50 лет, абстрагироваться не получится, даже если захочешь»
сегодня, 16:50
Комтуа о Морозове: «Известен тем, что играет грязно и не отвечает за свои действия. Не уважаю таких игроков»
5сегодня, 16:37
Епанчинцев о 3:2 с «Салаватом»: «Сибирь» нашла силы переломить матч, дорогого стоит. Через такие игры мы становимся лучше, растем как команда»
сегодня, 16:21
Агент Лихачева о переходе в «Амур»: «У Хартли в «Локомотиве» многие игроки чуть ли не кровью харкают на тренировках. Между этим и практикой в аренде выбрали второе»
10сегодня, 15:45