Силаев об интернет-шоу: «Смотрю «Натальную карту», «Вопрос ребром» Басты. Интересно, чем живут люди в другом мире»

Антон Силаев из «Торпедо» заявил, что смотрит шоу «Натальная карта».

19-летний защитник провел 8 матчей в текущем FONBET чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями при полезности «плюс 5».

– Про фильмы и подкасты. Какие именно?

– Книжек накупил – они лежат дома. Сейчас смотрю шоу «Натальная карта», интервью разные.

– На тему спорта?

– Не только. Например, проект Басты «Вопрос ребром». Там и спортсмены, и певцы, и актеры. Интересно, чем люди живут в другом мире. Еще люблю про машины смотреть и читать.

– Себе машину уже купили?

– Да.

– Какую, если не секрет?

– Секрет, – сказал защитник «Торпедо » Антон Силаев .

