Силаев об интернет-шоу: «Смотрю «Натальную карту», «Вопрос ребром» Басты. Интересно, чем живут люди в другом мире»
Антон Силаев из «Торпедо» заявил, что смотрит шоу «Натальная карта».
19-летний защитник провел 8 матчей в текущем FONBET чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями при полезности «плюс 5».
– Про фильмы и подкасты. Какие именно?
– Книжек накупил – они лежат дома. Сейчас смотрю шоу «Натальная карта», интервью разные.
– На тему спорта?
– Не только. Например, проект Басты «Вопрос ребром». Там и спортсмены, и певцы, и актеры. Интересно, чем люди живут в другом мире. Еще люблю про машины смотреть и читать.
– Себе машину уже купили?
– Да.
– Какую, если не секрет?
– Секрет, – сказал защитник «Торпедо» Антон Силаев.
Антон Силаев: «Прочитал две психологические книжки, но вывод один и тот же. Они все одинаковые, не вижу смысла пудрить себе мозги»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
