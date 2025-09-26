Нарделла о старте «Торпедо»: «Неважно, что было много соперников из низа таблицы – у нас получилось хорошо начать. Наша цель – попасть в плей-офф»
Бобби Нарделла прокомментировал успешный старт сезона «Торпедо».
Нижегородцы набрали 13 очков за 8 матчей FONBET чемпионата КХЛ и занимают второе место в Западной конференции.
«Для нас неважно, что на старте было много соперников из нижней части таблицы. После предсезонки было важно хорошо начать регулярный чемпионат, и у нас получилось. За себя могу сказать, что все относятся хорошо с самого начала и на льду, и за пределами.
Шансы на плей-офф? Длинный путь впереди, но наша цель – конечно же попасть туда. В этом плане важнее фокусироваться на каждой следующей игре», – сказал защитник «Торпедо» Бобби Нарделла.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости