Антон Силаев: «Прочитал две психологические книжки, но вывод один и тот же. Они все одинаковые, не вижу смысла пудрить себе мозги»

Антон Силаев из «Торпедо» усомнился в пользе книг про психологию.

19-летний защитник провел 8 матчей в текущем FONBET чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями при полезности «плюс 5».

– Может, книжки читаете? Спортивную литературу?

– Я одно время читал книжки по психологии. Но потом понял, что все они одинаковые. Везде одна мысль.

– Какая?

– Следить за собой и работать.

– В целом да.

– Читать книжку, чтобы одна мысль здесь, другая там, мозги себе пудрить – я не вижу смысла. Я прочитал две психологические книжки, но вывод один и тот же. Смысла тратить деньги, показывать, что читаю книги, я не вижу. Чтобы отличиться, можно прочитать художественную литературу. Можно фильм посмотреть, сериал, подкасты сейчас интересные.

– Ну, то есть нет желания почитать, например, биографию Майкла Джордана, чтобы вдохновиться?

– Человек написал про себя книгу. Я прочитаю – и что? Мотивация поднимется?

– Может, мотивация, может, вдохновение.

– Мотивация – это короткий промежуток. Главное – дисциплина и ежедневная работа.

– Бывает, что сложно себя заставить? Лень берет верх?

– Конечно. Особенно, когда плохая погода, серость. Приходится перебарывать. Но через это все проходят. Это дисциплина, – сказал защитник «Торпедо » Антон Силаев .

