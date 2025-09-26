  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Антон Силаев: «Прочитал две психологические книжки, но вывод один и тот же. Они все одинаковые, не вижу смысла пудрить себе мозги»
5

Антон Силаев: «Прочитал две психологические книжки, но вывод один и тот же. Они все одинаковые, не вижу смысла пудрить себе мозги»

Антон Силаев из «Торпедо» усомнился в пользе книг про психологию.

19-летний защитник провел 8 матчей в текущем FONBET чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями при полезности «плюс 5».

– Может, книжки читаете? Спортивную литературу?

– Я одно время читал книжки по психологии. Но потом понял, что все они одинаковые. Везде одна мысль.

– Какая?

– Следить за собой и работать.

– В целом да.

– Читать книжку, чтобы одна мысль здесь, другая там, мозги себе пудрить – я не вижу смысла. Я прочитал две психологические книжки, но вывод один и тот же. Смысла тратить деньги, показывать, что читаю книги, я не вижу. Чтобы отличиться, можно прочитать художественную литературу. Можно фильм посмотреть, сериал, подкасты сейчас интересные.

– Ну, то есть нет желания почитать, например, биографию Майкла Джордана, чтобы вдохновиться?

– Человек написал про себя книгу. Я прочитаю – и что? Мотивация поднимется?

– Может, мотивация, может, вдохновение.

– Мотивация – это короткий промежуток. Главное – дисциплина и ежедневная работа.

– Бывает, что сложно себя заставить? Лень берет верх?

– Конечно. Особенно, когда плохая погода, серость. Приходится перебарывать. Но через это все проходят. Это дисциплина, – сказал защитник «Торпедо» Антон Силаев.

Силаев об Овечкине: «Был моим кумиром всегда. Часто смотрю его видео, нарезки игр. Он может 1,5 часа давать интервью, говорит правильные слова»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
книги
психология
logoАнтон Силаев
logoТорпедо
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Нарделла о старте «Торпедо»: «Неважно, что было много соперников из низа таблицы – у нас получилось хорошо начать. Наша цель – попасть в плей-офф»
сегодня, 09:58
Силаев об Овечкине: «Был моим кумиром всегда. Часто смотрю его видео, нарезки игр. Он может 1,5 часа давать интервью, говорит правильные слова»
вчера, 13:08
Силаев о лагере «Нью-Джерси»: «Посмотрел, какой уровень игроков. Таких, как я, там может собраться три команды. Есть над чем работать»
вчера, 09:32
Главные новости
Михаил Пореченков о рекорде Овечкина: «Сделал большое дело в сложный момент для страны. Даже Гретцки сказал: «Я тоже русский!» Вот она, мягкая сила»
517 минут назад
У Хмелевски не было предложения из «Сан-Хосе». Форвард «Ак Барса» не рассматривал отъезд в Северную Америку («Бизнес Online»)
457 минут назад
Владимир Тарасенко: «Все доказать тем, кто в тебя не верит – бесценно. Я был в НХЛ 5 или 7 лет, но люди говорили, что я там только благодаря отцу»
5сегодня, 09:47
«Рейнджерс» ожидают, что Панарин продлит контракт с понижением зарплаты. Ориентир – 7 млн долларов в год у Копитара (Эллиотт Фридман)
29сегодня, 09:26
Галлан о переходе в «Шанхай»: «Когда «Даллас» назначил тренера, я понял – либо заканчиваю карьеру, либо принимаю предложение. Пока все даже лучше, чем я ожидал»
сегодня, 08:57
Хмелевски прилетел в Казань на частном самолете «Татнефти». У «Ак Барса» истекало время на подписание контракта («Бизнес Online»)
3сегодня, 08:43
Кросби – 13-й в рейтинге лучших игроков НХЛ от TSN. Марнер, Айкел, Рантанен, Барков и Нюландер также заняли места во втором десятке
8сегодня, 08:28
Глава РУСАДА о дисквалификации Голышева на 6 месяцев: «Изучим мотивировочную часть и примем решение о необходимости обжалования»
3сегодня, 08:10
Владелец «Миннесоты» о Капризове: «В хоккее важен не один игрок, но Кирилл – особенный. Мы были бы рады сохранить его. Рост потолка меняет ситуацию, но и нам нужно меняться»
9сегодня, 07:40
Галлан о Шипачеве в «Вегасе»: «Отличный игрок, просто история сложилась несчастливо. Он не дал себе шанса адаптироваться. Возможно, нужно было больше поддержки»
6сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Котляревский о Челябинске: «Кайфово, приезжаю с большой улыбкой. Мне нравилось здесь все, получаю удовольствие от города»
5 минут назад
Гендиректор «Авангарда» об СКК Блинова: «Первая неофициальная игра – в ноябре. На первом залитом льду катались руководители, герои-строители и сотрудники клуба»
31 минуту назад
Нарделла о старте «Торпедо»: «Неважно, что было много соперников из низа таблицы – у нас получилось хорошо начать. Наша цель – попасть в плей-офф»
сегодня, 09:58
Хартли о зарплатах вратарей в НХЛ: «У недавних чемпионов были не самые дорогие голкиперы. Сильная команда может победить, если вратарь не пропускает легкие шайбы»
сегодня, 09:11
Комтуа о старте «Динамо»: «Нас не волнует внешнее давление. В прошлом году мы начали плохо, но добрались до полуфинала. Для нас это просто бизнес»
1сегодня, 07:55
Андрей Коваленко о «Локомотиве» при Хартли: «Когда у команды есть фундамент, профессионал может ее достраивать так, как хочет. Мы в Ярославле уже это проходили – с Вуйтеком»
сегодня, 07:15
Кадейкин о «Тракторе»: «Идет притирка, каждый день что-то новое. Только начинаем чувствовать звенья, внутри пятерок разговаривать. Рано еще для выводов»
1сегодня, 06:58
Кочетков пропустил тренировку «Каролины» в четверг из-за травмы. Бринд’Амор сообщил, что она не является серьезной
сегодня, 06:35
Прошкин о «Салавате»: «Ушли все лидеры, никаких ожиданий от сезона не осталось. Возможно, в плей-офф смогут выйти. Занять 3-е место – это из области фантастики»
3сегодня, 05:15
Ги Буше об «Авангарде»: «У нас отличная группа ребят, все хотят быть на одной волне. В большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем»
1вчера, 21:57