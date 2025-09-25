  • Спортс
Силаев об Овечкине: «Был моим кумиром всегда. Часто смотрю его видео, нарезки игр. Он может 1,5 часа давать интервью, говорит правильные слова»

Антон Силаев назвал Александра Овечкина своим кумиром.

– Если вспомнить первый сезон, что было самым сложным?

– Наверное, внимание к себе. Постоянные звонки, интервью, статьи. Я пытался абстрагироваться, но это было тяжело. Со временем, смотря на других хоккеистов, на их интервью, я понял: они не реагируют так остро. Постепенно и я стал относиться спокойнее. Это приходит только с опытом. Хороший пример: Овечкин. Он может полтора часа давать интервью, говорит правильные слова, и все.

– Для вас Овечкин – ориентир?

– Да, он всегда был моим кумиром. Хотя он нападающий, а я защитник, но в детстве он был моим кумиром. Я часто смотрю его интервью, нарезки его игр. В нем есть желание играть, желание обострять, забивать, он капитан команды. Это хорошие качества, которые нужны и мне, как защитнику.

Овечкин уже больше двадцати лет в НХЛ и всегда был супермедийным, открытым, и это никогда не мешало ему на льду. Это ведь тоже искусство – совмещать.

– Я думаю, что это все с опытом приходит. Уверен, что когда он только приехал в НХЛ, он тоже через это проходил. Со временем понимаешь, что нужно делать, и как с этим работать, – сказал 19-летний защитник «Торпедо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
