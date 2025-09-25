Фу предложил Галлану нюхательную соль в перерыве матча с ЦСКА, тренер «Шанхая» отказался: «Паркер, что это? Снова балуешься? Спасибо, я воздержусь»

Паркер Фу предлагал Жерару Галлану нюхательную соль во время матча с ЦСКА.

Нападающий «Шанхая » предложил канадскому тренеру нюхательную соль во время предсезонного матча с армейским клубом (2:4). Жерар Галлан ответил Паркеру и Спенсеру Фу , что уже пробовал соль и больше не хочет.

– Паркер , что это?

– Нюхательная соль.

– Снова ей балуешься?

– Да, ядреная штука.

– Спасибо, я воздержусь.

– Один раз нюхнул – минус десять мозговых клеток.

– Я сам это пережил, рассказывай, – заявил главный тренер китайского клуба Жерар Галлан в шоу «Хороший Гол: Тренер» на «Кинопоиске».