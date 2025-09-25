Фу предложил Галлану нюхательную соль в перерыве матча с ЦСКА, тренер «Шанхая» отказался: «Паркер, что это? Снова балуешься? Спасибо, я воздержусь»
Паркер Фу предлагал Жерару Галлану нюхательную соль во время матча с ЦСКА.
Нападающий «Шанхая» предложил канадскому тренеру нюхательную соль во время предсезонного матча с армейским клубом (2:4). Жерар Галлан ответил Паркеру и Спенсеру Фу, что уже пробовал соль и больше не хочет.
– Паркер, что это?
– Нюхательная соль.
– Снова ей балуешься?
– Да, ядреная штука.
– Спасибо, я воздержусь.
– Один раз нюхнул – минус десять мозговых клеток.
– Я сам это пережил, рассказывай, – заявил главный тренер китайского клуба Жерар Галлан в шоу «Хороший Гол: Тренер» на «Кинопоиске».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Кинопоиск»
