Сушинский о «Салавате»: «Деньги за Хмелевски помогут протянуть сезон, надеюсь. Спонсоров тяжело найти, все смотрят, какой будет выхлоп. Это же не 1 млн рублей потратить – 2 млрд минимум»

Максим Сушинский высказался о финансовых трудностях «Салавата».

Во вторник уфимский клуб обменял форварда в «Ак Барс». Сообщалось , что казанцы заплатили 230 млн рублей в качестве компенсации.

«Обидно, что хоккейный регион, город оказался в такой ситуации. Мы из-за «Витязя » расстроились. Сейчас, к сожалению, такая же история с «Салаватом». Молодцы, что сохранили команду. Надеюсь, деньги от Хмелевски помогут клубу хотя бы протянуть сезон. Не хочется терять клуб с историей, с традициями.

Мы понимаем, что спонсоров очень тяжело найти. Можно сказать, что это благотворительность, а не заработок. Спонсору нужен маркетинговый актив. Это же не 1 млн рублей потратить, а 2 млрд минимум.

«Салават» – хоккейный бренд, но все же будут смотреть, что они получат с этого. Какой выхлоп будет. 34 матча дома, 34 – на выезде. Надо понимать, что это за компания. Федеральная компания? Ей все равно, она будет в любом городе рекламироваться.

На шлемах, майках, везде будут видеть. Это все должно считаться и возмещаться. Мало кто согласится потратить. За «Салаватом » же еще тянется молодежная команда, детская школа. Это еще 1 млрд. Поэтому тяжело.

Может, такой обмен – хорошее подспорье для своих воспитанников. Будет клуб, где смогут играть свои ребята», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.