Рашевский об 1:5 от «Трактора»: «Мы полностью отдали 1-й период, проиграли всю борьбу. Во 2-м наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3»
Это второе поражение «Авангарда» в текущем сезоне. 6-матчевая победная серия омичей прервалась.
«Мы полностью отдали первый период, проиграли всю борьбу. Во втором наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3. Все уперлось в единоборства, а когда поправили это, было поздно.
Второй и третий периоды – в копилку, но это ничего не меняет, нам надо исправляться в следующем матче и начинать с совсем другим настроем.
Мы прервали свою победную серию, но непобедимых не бывает. Рано или поздно это произошло бы. Только обидно, что проиграли с таким счетом.
Мы думали, что забивать голы – это просто, но матч с «Трактором» показал, что это не так», – сказал нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский.
