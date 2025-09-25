Ги Буше о матчах против канадских тренеров: «В каждой игре выкладываюсь на 100%, подхожу с мыслью: «Сделай или умри». Это не зависит от соперника»

Ги Буше высказался после матча «Авангарда» c «Трактором» (1:5).

– У «Трактора» главный тренер тоже канадец (Бенуа Гру – Спортс”). В этом есть дополнительный стимул для вас? Или нет ничего принципиального?

– Нет, для меня это абсолютно одинаково. Это не противостояние формата «тренер против тренера», это противостояние «клуб против клуба». Так что было бы очень эгоистично считать, что только мои способности и старания что‑то решают.

Хоккей – командный вид спорта, и я слишком уважаю всех людей вокруг организации, чтобы считать, что это какое-то личностное противостояние в том или ином матче.

Мы готовимся к абсолютно каждому сопернику, изучаем его. И далее готовим игрока. В каждом матче я выкладываюсь на 100% и подхожу с мыслью: «Сделай или умри». Это не зависит от какого‑то конкретного соперника, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .

