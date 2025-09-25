Ги Буше высказался после матча против «Трактора» (1:5).

– Что стало определяющим моментом в игре?

– Не было такого, что был какой-то один момент. 20 минут у нас не было должного соревновательного духа и, по сути, мы сами себе рыли яму против сильной команды, которая играет дома и очень хочет победить.

Мы могли забить во втором периоде, но с другой стороны, если бы мы победили, не играя уже упомянутые 20 минут, это бы задало какой-то неверный тон. Нельзя побеждать, когда не играешь первые 20 минут матча. Надо выкладываться с самого начала.

КХЛ – это очень хорошая лига с отличными хоккеистами и клубами. Нужно быть включенным с самого начала.

Отмечу, что у нас 12 новых игроков в команде. Тут нужно где-то два месяца, чтобы мы начали показывать стабильную игру. Хотел бы, чтобы мы все вынесли урок из этого матча.

Если бы победили, это могло бы не сыграть на руку нам. Нам надо оставаться скромными и голодными до побед. Стоит только снять ногу с педали газа – ты проиграешь, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс