  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Нельзя побеждать, когда не играешь первые 20 минут. Надо оставаться скромными, голодными до побед, стоит только снять ногу с педали газа – проиграешь»
0

Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Нельзя побеждать, когда не играешь первые 20 минут. Надо оставаться скромными, голодными до побед, стоит только снять ногу с педали газа – проиграешь»

Ги Буше высказался после матча против «Трактора» (1:5).

– Что стало определяющим моментом в игре?

– Не было такого, что был какой-то один момент. 20 минут у нас не было должного соревновательного духа и, по сути, мы сами себе рыли яму против сильной команды, которая играет дома и очень хочет победить.

Мы могли забить во втором периоде, но с другой стороны, если бы мы победили, не играя уже упомянутые 20 минут, это бы задало какой-то неверный тон. Нельзя побеждать, когда не играешь первые 20 минут матча. Надо выкладываться с самого начала.

КХЛ – это очень хорошая лига с отличными хоккеистами и клубами. Нужно быть включенным с самого начала.

Отмечу, что у нас 12 новых игроков в команде. Тут нужно где-то два месяца, чтобы мы начали показывать стабильную игру. Хотел бы, чтобы мы все вынесли урок из этого матча.

Если бы победили, это могло бы не сыграть на руку нам. Нам надо оставаться скромными и голодными до побед. Стоит только снять ногу с педали газа – ты проиграешь, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoГи Буше
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ги Буше о матчах против канадских тренеров: «В каждой игре выкладываюсь на 100%, подхожу с мыслью: «Сделай или умри». Это не зависит от соперника»
сегодня, 18:38
Возможно, самый красивый гол в соло – поднялся с колен и переиграл вратаря
3сегодня, 18:15Видео
Гру о 5:1 с «Авангардом»: «Мы видели упорную борьбу на льду, наш первый период – один из лучших в сезоне. Мыльников сыграл великолепно»
3сегодня, 17:41
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Пореченковым на фоне портрета Путина: «Народный артист России»
223 минуты назадФото
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Монреаль» против «Торонто», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс»
158 минут назад
«Миннесота» показала форму к 25-летию клуба
сегодня, 19:48
Ливо догнал Лиможа и Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. Форвард «Трактора» набрал 11 очков в 7 матчах
4сегодня, 19:21
Ги Буше о матчах против канадских тренеров: «В каждой игре выкладываюсь на 100%, подхожу с мыслью: «Сделай или умри». Это не зависит от соперника»
сегодня, 18:38
Бенн пропустит начало сезона из-за коллапса легкого. Капитан «Далласа» перенес операцию
сегодня, 18:24
Дыняк об «Ак Барсе»: «Мы не были в кризисе, все нормально и под контролем. У нас только одна задача – выиграть Кубок Гагарина»
7сегодня, 17:58
Гатиятулин после 2:1 с «Барысом»: «И на площадке, и в своих головах играем сами против себя. У нас хватает игроков, которые шли по графику очко за игру в прошлом сезоне, сейчас показатель упал»
5сегодня, 17:54
Бабаев о Кузнецове на матче «Трактора»: «Евгений сейчас тренируется в Челябинске, на днях у его мамы юбилей, поэтому он там. Речь идет только о контракте с клубом НХЛ»
10сегодня, 17:14
КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Барыс», «Амур» победил ЦСКА, «Авангард» проиграл «Трактору»
165сегодня, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Барков получил травму на тренировке «Флориды»
8 минут назад
Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям
39 минут назад
Калинюк про обмен из «Ак Барса»: «В начале был немного шокирован, это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева»
1сегодня, 19:31
Гру о Григоренко: «Если не увидим никаких откатов в восстановлении, надеюсь, увидим его уже против «Спартака». Вчера Михаил провел отличную тренировку»
сегодня, 18:59
Билялов об «Ак Барсе»: «Если будем выгрызать победу в каждом матче, можно говорить, что выходим из кризиса. Две следующие игры будут основополагающими»
1сегодня, 18:53
Кравец об 1:2 от «Ак Барса»: «В плане создания моментов мы полностью переиграли Казань, но мастерства в завершении не хватило. Хорошая игра в плане самоотдачи, движения, работы»
сегодня, 18:44
Гру о 5:1 с «Авангардом»: «Мы видели упорную борьбу на льду, наш первый период – один из лучших в сезоне. Мыльников сыграл великолепно»
3сегодня, 17:41
Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Мы встречались с командой, которая была голодной. Они вышли на лед, чтобы побеждать, а мы – чтобы просто играть»
5сегодня, 17:29
«Трактор» прервал 6-матчевую победную серию «Авангарда». Команда Гру выиграла 4 из 5 последних игр
5сегодня, 16:40
Бабаев о дисквалификации Голышева: «Можно сказать, что все позади. В ближайшее время Анатолий присоединится к «Автомобилисту»
3сегодня, 16:15