Гру о 5:1 с «Авангардом»: «Мы видели упорную борьбу на льду, наш первый период – один из лучших в сезоне. Мыльников сыграл великолепно»

Бенуа Гру высказался о победе над «Авангардом» (5:1).

«Хорошая победа, мы видели упорную борьбу на льду. Наш первый период – один из лучших в сезоне, затем уже соперник начал поддавливать.

Отдельно отмечу отличную игру Сергея Мыльникова , плюс отмечу, что мы нашли способ противостоять сопернику, который улучшал игру в течение матча.

У нас есть долгосрочный план по вратарям, но мы концентрируемся на ежедневных действиях. Сегодня наступило время Сергею Мыльникову получить хороший вызов, и он, я считаю, сыграл великолепно», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .

«Трактор» прервал 6-матчевую победную серию «Авангарда». Команда Гру выиграла 4 из 5 последних игр

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс