Ливо догнал Лиможа и Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. Форвард «Трактора» набрал 11 очков в 7 матчах

Джош Ливо делит 1-е место в списке бомбардиров КХЛ в сезоне-2025/26.

Сегодня 32-летний нападающий «Трактора » забил 2 гола в игре против «Авангарда» (5:1).

Теперь на счету Джоша Ливо 11 (4+7) баллов в 7 матчах сезона-2025/26. Он догнал лидеров гонки бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрия Силантьева («Металлург ») и Алекса Лиможа («Динамо » Минск), разделив с ними 1-е место.

На счету Силантьева 11 (5+6) баллов в 8 играх сезона. Лимож набрал 11 (6+5) очков в 7 матчах.

