Бабаев о Кузнецове на матче «Трактора»: «Евгений сейчас тренируется в Челябинске, на днях у его мамы юбилей, поэтому он там. Речь идет только о контракте с клубом НХЛ»
Агент Евгения Кузнецова объяснил присутствие форварда на матче «Трактора».
Сегодня игрок посетил матч «Трактора» с «Авангардом» в Челябинске.
Евгений Кузнецов является воспитанником «Трактора». Сейчас нападающий находится без контракта. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ.
– Евгений сейчас тренируется в Челябинске, переехал туда из Москвы, на днях юбилей у его мамы, поэтому он находится там.
– Все домыслы о том, что Кузнецов может вернуться в «Трактор» в этом сезоне, беспочвенны? Вы все так же настроены найти ему команду в НХЛ?
– Абсолютно беспочвенны, речь идет только о контракте с клубом НХЛ, – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
