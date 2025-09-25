Бабаев о Кузнецове на матче «Трактора»: «Евгений сейчас тренируется в Челябинске, на днях у его мамы юбилей, поэтому он там. Речь идет только о контракте с клубом НХЛ»

Агент Евгения Кузнецова объяснил присутствие форварда на матче «Трактора».

Сегодня игрок посетил матч «Трактора » с «Авангардом» в Челябинске.

Евгений Кузнецов является воспитанником «Трактора». Сейчас нападающий находится без контракта. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ.

– Евгений сейчас тренируется в Челябинске, переехал туда из Москвы, на днях юбилей у его мамы, поэтому он находится там.

– Все домыслы о том, что Кузнецов может вернуться в «Трактор» в этом сезоне, беспочвенны? Вы все так же настроены найти ему команду в НХЛ?

– Абсолютно беспочвенны, речь идет только о контракте с клубом НХЛ , – сказал агент Шуми Бабаев .