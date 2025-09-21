Агент Кузнецова о переговорах с клубами НХЛ: «На последней стадии, но финальной точки пока не вижу. Евгения какие-то команды не устраивают, где-то – освобождают бюджет»
Агент Евгения Кузнецова оценил ход переговоров о контракте в НХЛ.
Сейчас 33-летний форвард находится без клуба. Сообщалось, что он планирует продолжить карьеру в Северной Америке.
– На какой стадии переговоры с клубами НХЛ?
– На последней стадии, но финальной точки я пока не вижу. Поэтому ждем.
– Что мешает поставить эту точку?
– Какие-то команды Евгения не устраивают. Где-то клубы освобождают бюджет для того, чтобы подписать. Под потолком же места не так много, плюс ограниченная заявка в 20 человек. Поэтому там есть свои сложные моменты.
Надеюсь, в ближайшее время все завершится, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Агент Кузнецова о желаемой зарплате игрока в НХЛ: «Меньше 2,5 млн долларов. Очень комфортные цифры для клубов»
