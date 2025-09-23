НХЛ. Выставочные матчи. «Монреаль» примет «Филадельфию», «Рейнджерс» сыграют с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла»
В НХЛ проходят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи
«Монреаль» – «Филадельфия» – 02:00
«Баффало» – «Коламбус» – 02:00
«Нью-Джерси» – «Айлендерс» – 02:00
«Детройт» – «Чикаго» – 02:00
«Рейнджерс» – «Бостон» – 02:00
«Виннипег» – «Эдмонтон» – 03:00
«Даллас» – «Миннесота» – 03:00
«Нэшвилл» – «Тампа» – 03:00
«Калгари» – «Сиэтл» – 04:00
«Вегас» – «Лос-Анджелес» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
