«Салават» заплатит Хохлачеву и Берлеву по 100 тысяч рублей в месяц. Форварды подписали пробные контракты с уфимским клубом («Матч ТВ»)
Стали известны зарплаты Александра Хохлачева и Антона Берлева в «Салавате».
Сегодня стало известно, что нападающий подписали пробные контракты с уфимским клубом.
По данным «Матч ТВ», зарплаты Хохлачева и Берлева составят по 100 тысяч рублей в месяц.
32‑летний Хохлачев в этом сезоне провел три матча в составе «Лады», не набрал очков. Клуб расторг с ним контракт.
31‑летний Берлев в прошлом сезоне играл за «Торпедо» и «Сибирь».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
