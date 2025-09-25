«Салават» заплатит Хохлачеву и Берлеву по 100 тысяч рублей в месяц. Форварды подписали пробные контракты с уфимским клубом («Матч ТВ»)

Стали известны зарплаты Александра Хохлачева и Антона Берлева в «Салавате».

Сегодня стало известно , что нападающий подписали пробные контракты с уфимским клубом.

По данным «Матч ТВ », зарплаты Хохлачева и Берлева составят по 100 тысяч рублей в месяц.

32‑летний Хохлачев в этом сезоне провел три матча в составе «Лады», не набрал очков. Клуб расторг с ним контракт.

31‑летний Берлев в прошлом сезоне играл за «Торпедо» и «Сибирь».