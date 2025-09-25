«Салават» подписал пробные контракты с Хохлачевым и Берлевым

Александр Хохлачев и Антон Берлев подписали пробные контракты с «Салаватом».

«Александр Хохлачев начинал сезон в «Ладе». Всего на счету опытного нападающего 568 матчей и 323 (126+197) очка. Дважды Хохлачев становился обладателем Кубка Гагарина, а также выигрывал бронзовые и серебряные медали молодежного чемпионата мира.

Прошедший сезон Берлев провел в составе «Сибири» и «Торпедо». Всего в КХЛ нападающий сыграл 143 матча, в которых набрал 56 (20+36) очков», – говорится в заявлении уфимского клуба.