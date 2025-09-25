У «Салавата» нет задолженности по налогам, сообщили в УФНС. Клуб входит в топ-50 налогоплательщиков Башкирии, его отчисления в бюджет региона растут

У «Салавата» отсутствует задолженность перед налоговой службой России.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (УФНС по РБ) сообщили о налоговых поступлениях от уфимского клуба.

«По состоянию на 25.09.2025 у АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев » задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов отсутствует. В отношении ХК «Салават Юлаев» меры взыскания и приостановление операций по счетам не применены.

Одновременно сообщаем, что у ХК «СЮ» наблюдается положительная динамика (рост) налоговых поступлений за 2024 год в сравнении с 2023 годом и за 8 месяцев 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года», – сообщили в налоговой службе.

В октябре этого года сведения об уплаченных клубом налоговых отчислениях за 2024 год будут размещены на официальном сайте ФНС России.

Кроме того, в УФНС по РБ отметили, что «Салават» входит в топ-50 налогоплательщиков Башкирии по объему поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет региона.

