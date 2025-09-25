«Салават» оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие в клубном автобусе системы ГЛОНАСС. Суд признал это грубым нарушением, представители команды не оспаривали решение

«Салават» оштрафовали на 150 000 рублей за отсутствие в клубном автобусе ГЛОНАСС.

В июле проверка выявила, что у клубного Mercedes нет системы мониторинга транспорта. Это было признано грубым нарушением.

Суд постановил оштрафовать «Салават » на 150 тысяч рублей. Представители клуба не стали оспаривать вынесенное решение.

Шевченко о «Салавате»: «Их счета арестуют в ближайшее время – налоги не выплачены, денег не будет до февраля. Все очень плохо»