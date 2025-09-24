  • Спортс
В КХЛ поддержали бы Галицкого, если бы он вложился в лигу: «Частные инвестиции всегда приветствуются. Если Сергей Николаевич изъявит желание, мы поддержим»

В КХЛ поддержат Сергея Галицкого, если он решит инвестировать в какой-либо клуб.

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов заявил, что лига поддержит владельца футбольного клуба «Краснодар», если он решит вложиться в хоккейную команду. 

«Категорически был бы за, потому что это частные деньги. Частные инвестиции всегда приветствуются. Мы в нашей стратегии уже не первый год выполняем поручения снижения государственного финансирования и замещению коммерческими доходами.

Поэтому если Сергей Николаевич изъявит желание, мы только всячески это поддержим», – сказал Сергей Доброхвалов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
бизнес
Сергей Доброхвалов
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
