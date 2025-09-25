Джиошвили о календаре «Динамо»: «Самый тяжелый у команд с Дальнего Востока. Грех жаловаться, когда ты в Москве»

Максим Джиошвили заявил, что самый сложный календарь у команд с Дальнего Востока.

24 сентября «Динамо» дома обыграло «Шанхай» (3:2 ОТ). 22 сентября бело-голубые на выезде победили «Амур » (3:1).

– Перед началом матча было много опасений из-за календаря команды: только накануне ночью прилетели в Москву, день ушел на восстановление, и сразу матч. Как ощущения? Показалось, что первый период выдали мощный, а потом пошло немного на убыль.

– Невозможно сказать, что это был легкий перелет. Вчера отлежались, сегодня вышли на раскатку, нормально раскатились и в целом понимали, что нас ждет, потому что на предсезонке потерпели от них неприятное поражение (со счетом 1:6 – Спортс’‘). Где-то нам нужно было переработать это состояние. В нужный момент отстояли, в нужный момент добавили. Здорово, что забрали матч в овертайме.

– Понятно, что вы никак не можете повлиять на календарь. Тем не менее какие мысли возникают, когда видите столь странное расписание?

– Все равно самый тяжелый календарь у команд с Дальнего Востока, поэтому грех жаловаться, когда ты в Москве. Как есть, так и есть, – сказал нападающий «Динамо» Максим Джиошвили .