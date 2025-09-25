  • Спортс
«Лада» подписала контракт с Антипиным до конца сезона. Защитник заработает 10 млн рублей (Metaratings)

Виктор Антипин перешел в «Ладу» до конца сезона.

Как сообщает Metaratings, оклад 32-летнего защитника составит 10 млн рублей. 

«Хоккейный клуб «Лада» подписал односторонний контракт до конца сезона-2025/26 c двукратным обладателем Кубка Гагарина, защитником Виктором Антипиным. В составе нашей команды он будет выступать под номером 9.

Виктор является воспитанником хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». В КХЛ дебютировал в сезоне 2010/11, провёл в лиге 743 матча и набрал 235 (78+157) очков. В составе «Металлурга» Антипин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), также является серебряным (2015) и дважды бронзовым призером чемпионатов мира.

В сезоне 2000/01 его отец Владимир Антипин защищал цвета «Лады», а брат Вадим родился в Тольятти. Добро пожаловать в «Ладу», Виктор!» – говорится в заявлении тольяттинского клуба. 

Антипин в сезоне-2024/25 также выступал в составе «Барыса». 32-летний защитник набрал 6 (1+5) баллов в 24 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Лады»
