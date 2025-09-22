«Лада» подписала экс-форварда системы «Автомобилиста» Гришакова. Он стал лучшим бомбардиром «Горняка» в ВХЛ в прошлом сезоне

Андрей Гришаков перешел в «Ладу».

26-летний нападающий подписал двусторонние соглашение с тольяттинским клубом до конца этого сезона.

В прошлом сезоне Андрей Гришаков провел один матч за «Автомобилист » в Фонбет чемпионате КХЛ .

Также форвард стал лучшим бомбардиром фарм-клуба екатеринбуржцев – «Горняка » – в ВХЛ , набрав 50 (22+28) очков в 56 матчах регулярного чемпионата.