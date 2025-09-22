«Лада» подписала экс-форварда системы «Автомобилиста» Гришакова. Он стал лучшим бомбардиром «Горняка» в ВХЛ в прошлом сезоне
Андрей Гришаков перешел в «Ладу».
26-летний нападающий подписал двусторонние соглашение с тольяттинским клубом до конца этого сезона.
В прошлом сезоне Андрей Гришаков провел один матч за «Автомобилист» в Фонбет чемпионате КХЛ.
Также форвард стал лучшим бомбардиром фарм-клуба екатеринбуржцев – «Горняка» – в ВХЛ, набрав 50 (22+28) очков в 56 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Лады»
