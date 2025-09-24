0

«Лада» обменяла Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию – 1000 рублей

«Лада» обменяла Вячеслава Основина в «Адмирал».

Тольяттинский клуб получил денежную компенсацию за 31-летнего форварда.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ее размер составит 1000 рублей – минимальное возможное значение в КХЛ.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Основин провел 3 матча за «Ладу» и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 611 матчей и 184 (95+89) очка в регулярках за карьеру.

Бурдасов может продолжить карьеру в «Ладе» (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
logoВячеслав Основин
деньги
logoКХЛ
logoАдмирал
logoЛада
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Адмирал» расторг контракт с Валентином Демченко. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в прошлом сезоне
сегодня, 10:57
«Лада» обменяет Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию («СЭ»)
1вчера, 08:59
«Лада» подписала экс-форварда системы «Автомобилиста» Гришакова. Он стал лучшим бомбардиром «Горняка» в ВХЛ в прошлом сезоне
122 сентября, 13:55
Главные новости
Шевченко о «Салавате»: «Их счета арестуют в ближайшее время – налоги не выплачены, денег не будет до февраля. Все очень плохо»
1011 минут назад
Тардиф о допуске России: «Следующее решение будет принято в феврале 2026-го. Ничего не изменилось»
25 минут назад
Тубольцева об обмене Хмелевски в «Ак Барс»: «Салават» хотел молодых игроков, «Авангард» отказался. ЦСКА вышел из гонки, узнав сумму компенсации»
21сегодня, 10:44
Харт выбирает между «Каролиной», «Вегасом» и еще одним-двумя клубами НХЛ. Экс-вратарь «Филадельфии» подпишет контракт после 1 октября (The Athletic)
3сегодня, 10:30
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
1сегодня, 10:15
Ротенберг о детском хоккее: «У нас растут звезды – новые Капризовы, Малкины и даже Овечкины. Очень много сильных ребят, которым сейчас до 20 лет»
17сегодня, 10:01
Овечкин поработал в магазине, продавая лимитированную серию хлопьев. Их выпустили в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ
3сегодня, 09:47Фото
КХЛ. «Сибирь» примет «Салават», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва
37сегодня, 09:45
Дегтярев о любимых спортсменах детства: «Третьяк – легенда, мы в Думе вместе работали. В футболе – Яшин, известная на весь мир фигура»
60сегодня, 09:32
«Ак Барс» контактировал с агентом Хмелевски. Клуб работает над подписанием форварда («Бизнес Online»)
23сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о победе «Авангарда»: «Каждый матч против СКА – принципиальный. Вышли совершенно другой командой на 3-й период»
49 минут назад
Кноблаух поздравил Подколзина с новым контрактом в «Эдмонтоне»: «Приятно знать, что ты с нами еще на несколько лет. Рад за тебя»
1сегодня, 11:12
«Адмирал» расторг контракт с Валентином Демченко. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в прошлом сезоне
сегодня, 10:57
Бурдасов о «Барысе»: «Подход Мамбеталиева к тренировочному процессу был шоком. Мы все выполняли, если он с нами не контактирует – ладно»
сегодня, 09:21
Плющев о победной серии «Металлурга»: «Была тройная профилактика от руководства клуба – успокоили Разина, дали интервью и сводили команду в цеха ММК»
4сегодня, 09:07
Филлипс о 2:4 с «Авангардом»: «Это был хороший тест для СКА. Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня»
сегодня, 07:40
Фастовский о проблемах «Ак Барса»: «Слишком робко играют, не хватает наглости. В КХЛ сейчас этот прагматизм уходит. Но трагедии нет, клуб остается солидным»
1сегодня, 07:10
Ларионов-младший после 2:4 от «Авангарда»: «Результат не отражает игры СКА. Невозможно выигрывать каждый матч, это не футбольная Премьер-лига и не американский футбол»
12сегодня, 06:25
Лихачев близок к переходу в «Амур» на правах аренды из «Локомотива». Форвард уже играл за клуб из Хабаровска в сезоне-2022/23
сегодня, 06:15
Ансель Галимов о переходе в «Авангард»: «Был счастлив. В Омске суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя»
2сегодня, 05:15