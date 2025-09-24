«Лада» обменяла Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию – 1000 рублей

«Лада» обменяла Вячеслава Основина в «Адмирал».

Тольяттинский клуб получил денежную компенсацию за 31-летнего форварда.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ее размер составит 1000 рублей – минимальное возможное значение в КХЛ.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Основин провел 3 матча за «Ладу » и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 611 матчей и 184 (95+89) очка в регулярках за карьеру.

