«Лада» обменяла Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию – 1000 рублей
«Лада» обменяла Вячеслава Основина в «Адмирал».
Тольяттинский клуб получил денежную компенсацию за 31-летнего форварда.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ее размер составит 1000 рублей – минимальное возможное значение в КХЛ.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Основин провел 3 матча за «Ладу» и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 611 матчей и 184 (95+89) очка в регулярках за карьеру.
