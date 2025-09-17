Каменский о КХЛ: «Идет в правильном направлении. Разрыв между богатыми и бедными клубами уменьшается, каждый может обыграть каждого. Потолок зарплат помогает выравнивать турнир»
Валерий Каменский заявил, что КХЛ развивается в правильном направлении.
«У нас уже меньше этот разрыв между богатыми и бедными клубами, он с каждым годом уменьшается. Вы видите напряженность борьбы, каждый может обыграть каждого.
Потолок зарплат у нас помогает выравнивать турнир. Лига работает в правильном направлении, чемпионат становится все интереснее», – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
С 2020 года потолок зарплат в FONBET Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей.
