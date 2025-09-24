Хайруллин о 2:4 с «Авангардом»: «Нас обыграл Серебряков. СКА создал много моментов, надо было забивать»

  • Спортс
1

Марат Хайруллин заявил, что СКА проиграл «Авангарду» из-за Никиты Серебрякова.

Матч FONBET чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:2 в пользу омичей.

– В принципе, играли очень хорошо, не считая первого периода. Вратарь соперника очень хорошо сыграл – можно сказать, он нас и обыграл, потому что создали очень много моментов. Нужно над реализацией поработать. Игра была нашей, надо было только забивать.

– Насколько сильно вам лично мешал тот факт, что вы вместе играли с Серебряковым и он хорошо вас знает?

– Никак не мешало. Никита – хороший вратарь, все это знают. Нужно где‑то закрывать его, где‑то на ложных движениях действовать – он очень хорошо выкатывается. Он хорошо сыграл, но у нас будет еще один матч в Омске, дай бог, возьмем там реванш.

– Момент с вашей голевой передачей. Как увидели Менелла?

– Была хорошая контратака, перед тем, как принимать шайбу, смотрел назад, и Менелл подключался. Грех было не отдать, он находился один и хорошо, что он забил, – сказал форвард СКА Марат Хайруллин.

Пономарев о победе «Авангарда»: «Каждый матч против СКА – принципиальный. Вышли совершенно другой командой на 3-й период»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
