  Ларионов-младший о СКА: «С каждой игрой пытаемся стать лучше. Два последних матча хорошо сыграли, но можем быть еще выше. Мы еще выйдем на другой уровень»
3

Игорь Ларионов-младший высказался об игре СКА в сезоне-2024/25.

В четырех играх сезона на счету Ларионова 2 (0+2) очка.

– Можно ли сказать, что СКА полностью адаптировался под требования главного тренера?

– Пока только начало сезона. Думаю, рано говорить. У нас еще многие игроки на травме, поэтому тяжело сказать. Пока не было полной картины.

С каждым матчем мы пытаемся стать лучше. Да, два последних матча хорошо сыграли, но мы можем быть еще выше. Мы еще выйдем на другой уровень.

– В СКА на вашем счету есть ассисты, но пока нет голов. Давит ли это?

– Честно, нет. У меня всегда в статистике больше передач, чем голов. Моя работа, как центрального нападающего, создать момент для своих партнеров. Конечно, иногда хочется забить, но для меня самое важное – чтобы партнеры забивали.

Знаю, что хороший центр делает своих крайних лучше, и для меня фокус номер один – помочь своим крайним, создать им моменты, чтобы они забили. Если свой шанс будет, то, конечно, надо тоже забивать.

– Впереди матч с минским «Динамо». Что скажете об этой команде?

– Команда очень сильная. В том году было непросто с ними играть. Очень быстрые, мобильные, много игроков из Северной Америки, которые неплохо играют в своей зоне, неплохо давят.

С ними всегда игры непростые, но я думаю, если будем играть в свой хоккей, становиться сильнее, как мы и делали в игре с «Ладой», добавлять в каждом периоде, то мы можем выйти на этот матч на хорошем уровне. Будем стараться выиграть, конечно, – сказал нападающий СКА Игорь Ларионов-младший.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
