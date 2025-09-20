  • Спортс
0

Ларионов о хитах в матче с «Динамо» Минск: «Это часть игры – команда должна уметь быть злой, неуступчивой. Такие качества нужно из себя доставать»

Игорь Ларионов высказался о силовых приемах в игре с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

– В третьем периоде поменяли местами Николая Голдобина и Рокко Грималди. Какая версия сочетания вам понравилась больше?

– Вы правильно заметили. Нужна динамика в каждом звене. Решили кое-что переделать. Говорить о предпочтениях рано – нужно еще пару матчей. Кто-то поздно приехал, кто-то пропускал матчи из-за болезни, рождения детей. Многие вещи сказываются.

Есть много неизвестных журналистам и болельщикам факторов. Кто-то заболел, у кого-то супруга перенесла операцию. Вещи, которые мы не можем раскрывать. Но, выходя на лед, игроки должны дать тот максимум, который могут дать. Зрители оценят. Мы для них играем, это наш главный судья.

– Второй период выиграли по силовым приемам 8:2. Чем объясните такой парадокс?

– Соперник начал агрессивно. Мы дали им шанс – небольшая заминка, ошибка опытного Тревора Мерфи привела к большинству. Потом слегка приходили в себя.

Во втором периоде, когда нужно было играть в тело, наши ребята стали это делать. Это часть игры – команда должна уметь быть злой, неуступчивой. Такие качества нужно из себя доставать.

Этими силовыми приемами хотели завести команду. Ответить на поддержку болельщиков. Вещи не такие яркие и красивые, но дают шанс слегка измотать, утомить соперника и в итоге выиграть матч, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
