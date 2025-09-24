Алалыкин про обмен Хмелевски из «Салавата»: «Забрали и забрали, что мы с этим сделаем. Выходим и бьемся – за себя и республику»

Данил Алалыкин высказался об уходе Саши Хмелевски из «Салавата».

Во вторник уфимский клуб обменял форварда в «Ак Барс». Сообщалось , что казанцы заплатили 230 млн рублей в качестве компенсации.

Сегодня «Салават» уступил «Сибири » (2:3 Б) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Как на команду отразился обмен Хмелевски?

– Никак. Мы играем, что мы с этим сделаем. Выходим и бьемся – за себя и республику. Забрали и забрали.

– Для вас это было шоком?

– Неожиданно, никогда не видел таких трансферов, но что делать, – сказал нападающий «Салавата Юлаева ».