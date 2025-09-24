Алалыкин про обмен Хмелевски из «Салавата»: «Забрали и забрали, что мы с этим сделаем. Выходим и бьемся – за себя и республику»
Данил Алалыкин высказался об уходе Саши Хмелевски из «Салавата».
Во вторник уфимский клуб обменял форварда в «Ак Барс». Сообщалось, что казанцы заплатили 230 млн рублей в качестве компенсации.
Сегодня «Салават» уступил «Сибири» (2:3 Б) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
– Как на команду отразился обмен Хмелевски?
– Никак. Мы играем, что мы с этим сделаем. Выходим и бьемся – за себя и республику. Забрали и забрали.
– Для вас это было шоком?
– Неожиданно, никогда не видел таких трансферов, но что делать, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
